Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 579 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 235 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 740 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 41 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 579 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde dün, 29 Haziran'daki 1 milyon 19 bin 748 megavatsaatlik rekor tüketimden sonra tüm zamanların en yüksek tüketimi gerçekleşmiş oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 214 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 931 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.