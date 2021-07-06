Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 360 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 168 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 138 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 994 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 360 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 729 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 329 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.