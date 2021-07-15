Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 310 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 617 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 926 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 310??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 75 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 783 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.