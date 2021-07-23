Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 990 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 730 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 907 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 990 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,6 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 902 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.