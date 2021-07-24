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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.07.2021 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 822 bin 959 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 76 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 822 bin 959 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 76 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 405 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 336 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 822 bin 959 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 76 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 98 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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