Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 67 bin 714 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 57 bin 195 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 659 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 36 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 67 bin 714 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 57 bin 195 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 928 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 115 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.