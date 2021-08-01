Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 63 bin 986 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 244 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 498 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 177 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 63 bin 986 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 244 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 640 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 833 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.