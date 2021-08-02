Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 707 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 418 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 705 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 942 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.