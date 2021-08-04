Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 143 bin 711 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 609 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 458 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 37 bin 312 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 143 bin 711 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 609 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece 31 Temmuz'daki 1 milyon 87 bin 592 megavatsaatlik rekor elektrik tüketimi aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 489 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 456 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.