Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 152 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 142 bin 916 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 106 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 983 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 152 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 142 bin 916 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 708 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 695 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.