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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.08.2021 10:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 69 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 850 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 69 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 850 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 782 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 444 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 69 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 850 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 814 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 204 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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