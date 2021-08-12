Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 83 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 72 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 702 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 720 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 83 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 72 bin 919 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 payla hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 518 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.