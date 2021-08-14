Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 50 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 920 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 525 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 61 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 50 bin 452 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 219 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 585 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.