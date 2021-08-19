Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 63 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 815 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 440 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 184 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 63 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 815 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 payla hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 968 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.