Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 256 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 620 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 789 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 256 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,3'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 979 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 941 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.