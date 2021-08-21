Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 50 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 41 bin 835 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 273 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 303 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 50 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 41 bin 835 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 231 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.