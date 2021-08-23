Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 121 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 427 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 14 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 121 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2'lik payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 265 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 542 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.