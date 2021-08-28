Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 729 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 60 bin 86 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 94 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 526 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 64 bin 729 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 60 bin 86 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3'lük payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 983 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 556 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.