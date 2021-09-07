Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 373 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 121 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 399 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 373 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,8'lik payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 184 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 504 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.