Türkiye'de dün günlük bazda 979 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 292 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 391 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 281 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 979 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 292 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,4'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9'lik payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 2 bin 459 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 607 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.