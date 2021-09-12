Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 338 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 325 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 303 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 829 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 338 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 325 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,3'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 183 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 192 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.