Son Dakika Haberleri: Günlük Evdeki Kadın Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Günlük Evdeki Kadın Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

13 dakika önce

Bahçelievler'de günlük kiralık evde parmakları ve kulakları kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü.

Günlük Evdeki Kadın Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bahçelievler'de günlük kiralık evde parmakları ve kulakları kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Genç kadının, Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde bulunan ve günlük olarak kiralan bir daireden gelen kokular üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yüzü parçalanmış ve parmakları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada cesedin Afgan uyruklu Najıa Arabzai'ye (24) ait olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen cinayet büro dedektifleri, 30 Mart günü akşam saatlerinde eve ticari taksiyle gelen bir erkek şahsın büyük bir valiz taşıdığını belirledi. Bunun üzerine ticari taksi şoförüne ulaşan ekipler, zanlının Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nden taksiye bindiğini öğrendi. Bu kez Zeytinburnu'ndaki adrese giden ekipler apartmanda Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan'ın, öldürülen Najıa Arabzai ile birlikte yaşadığını tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Fatih'te bulunan bir adreste saklandığını tespit ederek harekete geçti. Cinayet Büro Amirliğince düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli Zivar Gol Ravan saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi. Zivar Gol Ravan'ın genç kadının, kendisini bir başka erkekle aldattığını öğrendikten sonra cinnet geçirip eşini boğduğu belirtildi. Birlikte yaşadığı kadını, öldürdükten sonra şüphelinin yakalanmamak için cesedi büyük bir valize koyarak Bahçelievler'de kiraladığı eve götürdüğü ortaya çıktı. Valizi eve çıkaran şüphelinin kaçışını planlamak için dışarı çıktığı esnada apartmandaki güvenlik kameralarını görerek planını değiştirdiği kaydedildi. Daireye dönen şüphelinin, kadının kimlik bilgilerinin tespit edilmemesi için parmaklarını keserek yüzüne zarar verdiği ortaya çıktı. Kesik parmakları tuvalete atan şüpheli cesedi poşete sararak ranzanın altına sakladıktan sonra apartmandan ayrıldığı belirlendi.

Cesedin taşınma anı kamerada

Katil zanlısının öldürdüğü eşine ait cesedi valizle taşıdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Zanlının dikkat çekmemek için cesedin bulunduğu valizi sırtına alarak apartmana kendi çıkardığı, kendisine ait ufak valizleri ise evi kiralayan emlakçının taşıdığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa
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