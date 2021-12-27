GÜNLÜK FAALİYET PLANI - Son Dakika
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GÜNLÜK FAALİYET PLANI

27.12.2021 14:17
GÜNLÜK FAALİYET PLANI

MUSTAFA KEMAL 5. SOKAK KUYUMCU SOKAK ATAY CAD. DEMET SOKAK Yapılacak İş ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI Araç ve Ekipman 1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR Ekip Sorumlusu.

MUSTAFA KEMAL 5. SOKAK KUYUMCU SOKAK ATAY CAD. DEMET SOKAK

Yapılacak İş

ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR

Ekip Sorumlusu

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Tragger, Kuyumcu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum GÜNLÜK FAALİYET PLANI - Son Dakika

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