MUSTAFA KEMAL 5. SOKAK KUYUMCU SOKAK ATAY CAD. DEMET SOKAK
Yapılacak İş
ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI
Araç ve Ekipman
1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR
Ekip Sorumlusu
Kaynak: Habermetre
Tragger, Kuyumcu, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › GÜNLÜK FAALİYET PLANI - Son Dakika
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