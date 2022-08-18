Google'ın yeni robotu mutfakta işbaşı yaptı!

Son yıllarda temizlik gibi gündelik işlerimizi robotlara devretmeye başladık. Google tarafından geliştirilen yapay zeka destekli PaLM-SayCan robotu ise bu seviyeyi bir üste taşıyacak. Testleri devam eden robotun tasarımı her ne kadar fabrikalarda kullanılanlara benzese de günlük hayata dahil olmayı hedefliyor.

PaLM-SayCan söylenenleri analiz edebiliyor!

Google, yeni geliştirdiği robot ile halihazırda evlerimizde kullandığımız küçük robotlarda olduğu gibi tek bir amaca hizmet etmek yerine birçok işlemi yapmayı hedefliyor. Özellikle insanların günlük hayatta yaptığı işlerden zaman kazanmasını hedefleyen firma PaLM adını verdiği yapay zeka sayesinde bu işlemleri gerçekleştirecek. Robota ise kullandığı yapay zekadan dolayı PaLM-SayCan ismi verildi.

Robot, içerisinde kullandığı Google tarafından geliştirilmiş PaLM yapay zekası sayesinde 540 milyara yakın dil parametresini öğrenmiş durumda. Tabii hala öğrenme süreci devam ediyor olsa da PaLM-SayCan, verilen komutları anlayabilecek, analiz edip en doğru çözümü sunabilecek ve hatta karmaşık matematik problemlerini bile çözebilecek.

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Mutfakta çalışmaya başladı!

Google, robotunu diğer firmaların yaptığı gibi laboratuvarlarda veya fabrikalarda değil, kendi ofisindeki mutfaklarda test etmeye başladı. Şirket çalışanlarından paylaşılan bilgilere göre ünlü markalar arasındaki ayrımı yapabilen PaLM-SayCan, aynı zamanda temizlik işlerine de yardım edebiliyor. Örneğin çalışanlar "İçeceğim döküldü, temizler misin?" komutuyla robota temizlik yaptırabiliyor.

Google analisti tarafından aktarılan bilgiye göre, gelişmiş yapay zekaya ve sensörlere sahip olan bu robotun geleneksel ortamların dışında test edilmesinin sebebi, insan davranışlarına ve diline adapte olabilmesini sağlamak.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in bir diğer yan şirketi olan Everyday Robots firması tarafından geliştirilen robotun çok kısa bir süre içerisinde Tesla tarafından duyurulan Tesla Bot'un en güçlü rakibi olacağı söyleniyor.

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