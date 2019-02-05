Son Dakika Haberleri: Günlük Hayatla Dalga Geçen Sanatçıdan 20 İronik Çizim

Günlük Hayatla Dalga Geçen Sanatçıdan 20 İronik Çizim

1 saat önce

Antom Gudim başarılı bir çizer olmanın yanı sıra dünyaya oldukça farklı bir gözden bakıyor.

Günlük Hayatla Dalga Geçen Sanatçıdan 20 İronik Çizim, System.String[]
Antom Gudim başarılı bir çizer olmanın yanı sıra dünyaya oldukça farklı bir gözden bakıyor. Bu bakış açısı ona hem mizah hem de eleştiriyi aynı anda sunma yeteneğini de vermiş. Biraz ironi, biraz sarkazm da işe dahil olunca ortaya ilginç çizimler çıkıyor. Hepsi efsane olma potansiyeline sahip 20 çizim

Antom Gudim

1- Photoshop sanmıştım



2 Suyun suçu yok



3 Ver abla kaç lira olaca



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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:48 

Photoshop, Kültür Sanat
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