Günlük Hayatla Dalga Geçen Sanatçıdan 20 İronik Çizim
1 saat önce
Antom Gudim başarılı bir çizer olmanın yanı sıra dünyaya oldukça farklı bir gözden bakıyor.
Antom Gudim başarılı bir çizer olmanın yanı sıra dünyaya oldukça farklı bir gözden bakıyor. Bu bakış açısı ona hem mizah hem de eleştiriyi aynı anda sunma yeteneğini de vermiş. Biraz ironi, biraz sarkazm da işe dahil olunca ortaya ilginç çizimler çıkıyor. Hepsi efsane olma potansiyeline sahip 20 çizim
Antom Gudim
1- Photoshop
sanmıştım
2 Suyun suçu yok
3 Ver abla kaç lira olaca
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:48
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