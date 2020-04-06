Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı - Son Dakika

Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı

6 saat önce

Günlük internet kullanım süresi 10 saat ile rekor seviyelere ulaşırken, bu yoğunluğa cevap verecek veri merkezleri ise 7/24 teyakkuzda.

Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı, System.String[]

Günlük internet kullanım süresi 10 saat ile rekor seviyelere ulaşırken, bu yoğunluğa cevap verecek veri merkezleri ise 7/24 teyakkuzda.

Koronavirüs sebebiyle zamanımızı evde geçirdiğimiz şu günlerde internette kalma süremiz iki kat artarak 10 saate ulaşmış durumda. Bu zaman dilimi ile birlikte internet sitelerinin tıklanma sayısıda bir hayli artmış durumda. Milyonlarca insan günde binlerce siteyi ziyaret ediyor ve internet sitelerinin bu dolaşımlardaki yükünü ise perdenin arkasındaki görülmez kahraman veri merkezleri üstlenmiş durumda. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, son günlerde internet kullanımının iki kat arttığını ve alınan son verilere göre bir kullanıcının günde 10 saat internette dolaştığını açıkladı. Çakı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde evde geçirilen zamanın teknoloji kullanımını bir hayli arttırdığını ifade ederek, "Salgın öncesi günlük internette kalma süresi ortalama 4-5 saat arasındaydı. Şu aralar bu zaman dilimi yaklaşık 9-10 saat seviyelerine çıkmış durumda. Tabiki bu durum milyonlarca kullanıcının aynı anda internet sitelerini ziyaret etmesi demektir. Kullanıcılar her ne kadar farkında olmasalarda bu trafiği düzenleyen ve akışı sağlayan bir veri merkezi bulunuyor. Veri merkezleri, internet sitelerinin kalbi olarak da düşünülebilir. Bu veri merkezleri, kullanıcıların problem yaşamamaları adına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek bu yoğunluğa cevap veriyor. Sağladığı yüksek verim, hız, kalite gibi pozitif unsurların yanında altyapı ve verinin korunması da önem arz ediyor. Veri merkezleri, çok güçlü ve çok küçük binlerce sunucuya sahip. Veri merkezlerinin güvenliği, güvenilirliği ve bilgileri kuruluşlar için oldukça hayatidir. Veri merkezlerine ilişkin sıklıkla tek bir şeymiş gibi konuşsak da, aslında yönlendiriciler (router), anahtarlar, güvenlik cihazları, depolama sistemleri, sunucular, uygulama dağıtım denetleyicileri ve daha fazlasını kapsarlar. Bunlar, depolama yapmak ve bir şirketin sürekli çalışması için hayati öneme sahip en kritik sistemlerini yönetmek için BT'nin ihtiyaç duyduğu bileşenlerdir. Devlet kurumları, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri, finansal kurumlar, perakendeciler, çevrimiçi bilgi tedarikçileri ve sosyal ağ hizmetleri dahil olmak üzere veri üreten veya kullanan her kuruluş bir seviyede veri merkezlerine ihtiyaç duyar" dedi.

Veri merkezlerinin güvenliliğine de değinen Caner Çakı, "veri merkezleri, içlerinde yedek güç kaynakları, yedek veri iletişim bağlantıları, merkez içerisinde bulunan sistemlerin soğutulması için kullanılan iklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve dış tehlikelere karşı güvenlik sistemlerini bulundururlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:00 Kaynak: İHA

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