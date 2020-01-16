Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika

Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından 'Umutlar Sönmesin' projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik 'Günlük' adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından 'Umutlar Sönmesin' projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik 'Günlük' adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projede çocukların zararlı maddelerle tanışması, bunlara bağlanması ve bunun sonucunda yaşanan kötü olayların anlatıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere, bu tür maddelerden uzak durulması gerektiğinin vurgusu yapıldı.


Yaklaşık 5 bin lise öğrencisinin 10 seansta katılım sağladığı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.


Milli ve manevi değerlerine bağlı, insana, düşünceye, ahlaka, özgürlüğe ve kültürel mirasa saygı duyan bireylerin yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten KİMDER Başkanı Osman Dündar, dernek faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.


KİMDER Başkanı Osman Dündar, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasına destek veren herkese teşekkür etti.


Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Saadettin Doğan, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş
Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:51:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]