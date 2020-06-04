Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor - Son Dakika

Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Şengül, iyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlemin, kişilerin günlük iyot alımlarını artırmak olduğunu belirterek uygun düzeyde iyot artışının, mevcut guatrı tedavi etmekten çok,...

Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor, System.String[]

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Şengül, iyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlemin, kişilerin günlük iyot alımlarını artırmak olduğunu belirterek uygun düzeyde iyot artışının, mevcut guatrı tedavi etmekten çok, hastalığın görülme sıklığının azalmasında etkili olduğunu bildirdi.

Şengül, "1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insan organizması için dışarıdan alınması gereken, esansiyel bir element olan iyodun, sağlıklı erişkinlerde, toplam 15-20 miligramı geçmeyecek şekilde, yüzde 70-80 oranında tiroid bezinde depolanmış halde olduğunu belirtti.

İyodun ana kaynağının besinler olup yalnızca iyot içeren ya da iyot ilavesi bulunan besinler yoluyla ve oral yolla alınabildiğine dikkati çeken Şengül, "Deniz bitkisi ve hayvanları iyodu sudan konsantre edebildikleri için, en zengin iyot kaynağını oluşturagelmişlerdir. İyot, genel anlamda deniz ürünleri, süt ürünleri, tahıllar ve patates gibi gıdalardan ve iyot katkılı tuzlar yoluyla sağlanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şengül, iyot eksikliğinin yol açabileceği patolojik durumlara ilişkin şunları kaydetti:

"Düşük, ölü doğum, doğumsal anomali, hamilelik sırasında ve doğumdan sonra bebeklerde hastalık, endemik cücelik; yeni doğanda guatr, hipotiroidi, cücelik; çocuklarda ve adolesanda, guatr, hipotiroidi, zeka geriliği, fiziksel gelişme bozukluğu; erişkinlerde guatr ve komplikasyonları, hipotiroidi, zeka geriliği, kısırlıkta artma, kendiliğinden hipertiroidi, radyasyona karşı duyarlılıkta artma gibi bulgu ve belirtiler görülebilmektedir."

Bu hastalıklardan guatra dikkati çeken Şengül, "Az miktarda iyot eksikliği dahi tiroit bezinin büyümesine yani guatra neden olabilmektedir. Büyümüş bir tiroit bezi, iyot eksikliğinin en sık ve kolay görünen belirtisini oluşturduğu için önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Önlenebilir bir durum"

Prof. Dr. Şengül, iyot eksikliğinin ciddi hastalıklara neden olabilmekle birlikte önlenebilir bir durum olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlem, kişilerin günlük iyot alımlarını artırarak organizmadaki iyot miktarını normal düzeylerde tutmaya yardımcı olabilmektedir. Özellikle guatr bulgusunun henüz bulunmadığı çocuklarda ve erişkinlerde daha etkili olan bu koruyucu önlem, var olan guatrı tedavi etmekten çok, guatrın görülme sıklığının azalmasında etkili olagelmektedir. Bunu sağlamak için yapılan uygulamaların temeli, sık yenen besinlerin iyotla zenginleştirilmesine dayanma ve pek çok ülkede, tuzun iyotlanması, ekmeğe iyot katılımı, iyot tabletleri kullanımı, iyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri kullanımı, içme suyunun iyotlanması şeklinde yöntemler kullanılagelmiştir."

Son 80 yıl içerisinde, iyot eksikliğini gidermek için dünya genelinde birçok çalışma yapıldığını belirten Şengül, iyot eksikliğinin giderilmesinin, İyot Global Ağı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Dünya Sağlık Örgütü kuruluşlarının ana hedeflerinden biri olduğunu ve iyotlu tuzun, dünya genelinde, iyot eksikliğinin önlenmesinde dayanak noktası olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, dünya üzerinde endemik bir guatr bölgesi olduğuna dikkati çeken Şengül, "Dünya nüfusunun büyük bir kısmı, halen iyot eksikliği riski taşımaya devam etmektedir. 1998 yılından bu yana ve özellikle son yıllarda, ülkemizde, Sağlık Bakanlığımız ile koordineli yürütülen çalışmalarla iyot eksikliğinde önemli derecede yol alınmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Giresun Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:19 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
22:06
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu         
18:27
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 22:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]