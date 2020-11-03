Günlük kazancını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Saip Hoca Bulvarında yiyecek servisi yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl Ören Meydanındaki işyerinde başlattığı örnek bir uygulama ile takdir toplarken, bu defa da günlük kazancını İzmir'deki depremzedelere gönderme kararı aldı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, işyerinin önüne" Bu günkü gelirimizin tamamını depremzede kardeşlerimize destek için İzmir'e" yazdı. .

Burhaniye Ören Meydanında iki yıldan beri mekan çalıştıran 57 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, hayırseverliği ile adını duyururken, geçtiğimiz ay da Saip Hoca Bulvarında üçüncü şubesini açtı. İhtiyaç sahiplerine doyurmaya devam eden Teslim, bu defa da günlük kazancını İzmir'deki depremzedelere gönderme kararı aldı. İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Adem Teslim, "Öncelikle İzmir'e çok geçmiş olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara Allah şifa versin. Bütün milletin seferber olduğu bu zamanda bizde böyle bir kampanya başlattık. Bu gün İzmir'e yarın da bize olabilir. Onun için destek olmamız lazım. Tekrar çok geçmiş olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah sabır versin" dedi. - BALIKESİR