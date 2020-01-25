Günlük kiralanan evlere operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Günlük kiralanan evlere operasyon - Son Dakika

Günlük kiralanan evlere operasyon

6 saat önce

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.


Balıkesir il genelinde 248 ekip 552 personel tarafından kiralık araç firmaları ile günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan uygulamalarda 102 günübirlik konaklama yeri, 73 özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren yer ile 104 kiralık araç firması denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 6 kiralık araç firmasına 9 bin 774 lira para cezası ile 5 günübirlik konaklama yerine toplam 36 bin 837 lira para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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