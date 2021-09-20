Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de 9 Eylül'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması istenen şüpheli Serdar Y., yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etmiş, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Serdar Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Serdar Y., tutuklu bulunduğu Metris Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlandı.

"ÖLMESİYLE BİR İLGİM YOK"

Şüpheli sorgusunda, "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince, uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturuculardan dolayı İstanbul Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklandım" dedi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Sedanur Şen'in ölümü sırasında yanında bulunan tek kişi olduğunun anlaşılması, ölümünün şüpheli bulunmasına ilişkin somut delillerin olduğu, kesin otopsi raporunun henüz hazırlanmaması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağını kaydederek, şüpheli Serdar Y.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.