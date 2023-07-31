Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek - Son Dakika
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Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek

31.07.2023 16:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günlük kiralık evlerle ilgili çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu evlere sertifika zorunluluğu getirileceğini ve otellerde olduğu gibi konaklayan kişilerin bilgilerinin ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, elde edilen gelirin vergisinin ödeneceği bir sistem oluşturulacak. Bakanlık, bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını ve dünyadaki gibi kayıt altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günlük kiralık evlerle ilgili çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi.

YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Bakanlık olarak bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını kaydeden Ersoy "Dünyadaki gibi bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" dedi.

6 AYDA GELEN TURİST SAYISI 23 MİLYONU BULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılın ilk 6 ayının rakamları ile gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum eşliğinde yaptığı konuşmasında Ersoy, Türkiye'de turizm alanında 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını, daha ilk 6 ayda 22 milyon 945 bin ziyaretçinin ağırlandığını aktardı.

"ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKAM"

Bakan Ersoy, deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen turizm hedeflerini yakaladıklarına işaret ederek, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21 milyon 7 bin dolar kadarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi ve kişi başı gecelik harcama verilerine ilişkin Ersoy, "2022'nin ilk 6 ayında ortalama yüzde 10,5 olan kalış süresi, 2023'ün ilk 6 ayında 9,9 geceleme olarak gerçekleşti. Burada eksi yüzde 5.7'lik bir daralma söz konusu. Gelir bazına baktığımız zaman kişi başı gecelik gelir ilk 6 ayda geçen sene 89,2 dolar, 2023'ün ilk 6 ayında 99,9 dolar olarak gerçekleşti. Yani yüzde 11,9 artış söz konusu. Bu çok çok önemli bir rakam." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Fırat Duran: Ev kiralarının artmasının sebebi bunlar. E şimdi bunlara sertifika vereceksin önüne gelen devam edecek. Yazık günah bu millete. Yabancıya ev ve konut kiralamayı/satmayı kapatmanız lazım! Gitsinler otellerde kalsınlar. Adamlar zaten döviz kazanıyor, vergi alınca bu topluma faydası olmayacak! Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy, Kiralık Daire, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek - Son Dakika


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