Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı... - Son Dakika

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Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı...
6 saat önce
Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.
Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:12 Kaynak: AA
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