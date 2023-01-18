Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü

18.01.2023 09:55

Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü TÜYAP otobüs durağının arkasında bulunan simit tezgahındaki fare kamerada TÜYAP Otobüs durağının arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta dolaşan fareyi görenler şok oldu.

Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü

TÜYAP otobüs durağının arkasında bulunan simit tezgahındaki fare kamerada

İSTANBUL - TÜYAP Otobüs durağının arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta dolaşan fareyi görenler şok oldu. Farenin araba da gezme anı anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aynı simit tezgahına bu sabahta poğaça ve simitlerin dizildiği görüldü.

Mide bulandıran görüntü, TÜYAP Otobüs durağı arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta çekildi. Dün akşam saatlerinde durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, tezgah kapalıyken içerisinde bir farenin dolaştığını gördü. Mide bulandıran görüntüyü gören vatandaşlar şoke oldu. Simit arabasının içine giren bir fare simitlerin ve poğaçaların satıldığı bölümde kısa süre gezindi. Aynı simit tezgahına bu sabahta poğaça ve simitlerin dizildiği görüldü. Simit tezgahında işçi olarak çalışan kişi ise konuyla ilgili konuşmak istemedi. Farenin tezgahta dolaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Simit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük simit ve poğaça satışı yapılan arabada mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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