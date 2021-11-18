"Günlük vaka sayıları açıklanandan en az 2-3 kat daha fazla" - Son Dakika

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkede zirveyi gören günlük korona virüs vakalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Şu anda zor durumdayız. Şimdi karşı önlem almazsak gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz. Yeni vakaların sayısı hızla artıyor ve verilerin aslında açıklanandan çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Her gün kaydedilen 50 bin seviyelerindeki sayılar, açıklanandan en az 2 veya 3 kat daha fazla" dedi.

Almanya, korona virüs salgınında dördüncü dalgayla mücadele etmeye çalışıyor. Ülkede bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, rekor seviyeye ulaşan günlük vaka sayıları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wieler, ülkede acil bir durum ile karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Hastanelerdeki durum giderek kötüleşiyor. Bu zamana kadar hiç bu kadar endişelenmemiştik. Ağır korona virüs hastalarının sayısı artarken, felçli ve diğer ağır hastalar yoğun bakım yatağı aramak zorunda kalıyor. Böyle devam ederse durum daha da kötüleşecek. Şimdi karşı önlem almazsak gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz" dedi.

"VAKA SAYILARI AÇIKLANANDAN EN AZ 2 VEYA 3 KAT DAHA FAZLA"

Wieler, "Yeni vakaların sayısı hızla artıyor ve aslında veriler bilinenden çok daha yüksek. Her gün kaydedilen 50 bin seviyelerindeki sayılar, açıklanandan en az 2 veya 3 kat daha fazla. Son zamanlarda hastaların yüzde 0.8'i öldü" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"ÜLKEMİZDE ACİL DURUM VAR"

Salgındaki durumun son derece kötü olduğunu belirten Wieler, "Ülkemizde acil bir durum var. Bunu görmüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Salgının dördüncü dalgasını kırabilmek için önlemler alınmalı. Alınmaması ve aşılama oranının önemli ölçüde artmaması durumunda salgının bu dalgası önceki tüm dalgaları geçebilecektir" uyarısında bulundu.

"KULÜPLER VE BARLARIN KAPATILMASI GEREKİYOR"

Virüsün hızla yayılmasında siyasilerin aldığı kararların etkili olduğunu söyleyen Wieler, "Salgın konusunda siyasiler çok fazla alanda açılım olmasını sağladı. Kulüpler ve barlar virüsün en hızlı yayıldığı kırmızı noktalar, benim bakış açıma göre kapatılmaları gerekiyor. Büyük etkinliklerin iptal edilmesi gerekirdi, salgının yayılmasında temasın önemli olduğu biliniyor ve bunu durdurabilmek için temas kısıtlaması ve 2G kurallarının tutarlı bir şekilde uygulanması lazım. Sadece aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin alanlara erişimi sağlanmalıdır. Aşılanmayanlara ise aşı olmama şansı vermemeliyiz" dedi. Aşı oranının artması için eczanelerde de aşılamaya başlanması gerektiğini ifade eden Wieler, "Acil bir durumdayız, aşı yapabilen her insan aşı yapmalı ve aşı olabilen herkes de aşılanmalıdır. Aksi takdirde bu krizi kontrol altına alamayız" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)