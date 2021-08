Günlük vaka sayısının 500'ü aştığı Trabzon'da Sağlık Müdürü Usta'dan kurallara dikkat edilmesi uyarısı - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaylada, köyde, kasabada, merkezde, düğünde, cenazede, kongrede, maçta her yerde Kovid-19 vakası olduğunu belirterek, herkese aşı yaptırmaları, maske ve mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Usta, AA muhabirine, Trabzon'un birinci doz aşılama oranı açısından "mavi" kategoride bulunması dolayısıyla mutlu olduklarını ancak bunu yeterli görmediklerini vurguladı.

Özellikle ikinci doz aşıların yapılması, sırası gelenlerin de üçüncü dozu olması gerektiğine işaret eden Usta, bu anlamda biraz daha harekete ihtiyaç olduğunu aktardı.

Usta, öğretmenlerin bir kısmının da aşılı olmadığına dikkati çekerek, onların da bir an önce aşılanarak kendilerini, çevrelerini, öğrencileri ve velileri riske atmamalarını beklediklerini ifade etti.

Aşı olmayan öğretmenlere haftanın iki günü PCR testi yaptırmaları zorunluluğu getirildiğini anımsatan Usta, "O külfete hem kendilerinin girmemeleri hem de bizi sokmamaları çok çok önemli. Yürütülebilir bir yük olmadığını şimdiden kendilerine hatırlatmak istiyorum." dedi.

Usta, engeller, sınırlar olmadığı, vatandaşın tedbirler noktasındaki duyarlılığı da azaldığı için vaka sayılarının kentte arttığını dile getirdi.

İkinci doz sırası geldiği halde aşılanmamış 38 bin kişiye davet

Trabzon'da günlük pozitif vaka sayısının 500'ün üzerine çıktığını ve artışın da devam ettiğini vurgulayan Usta, toplam yapılan doz sayısının 900 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Usta, ikinci dozda 400 bin barajının bugün uygulanacak aşılarla aşılacağına dikkati çekerek, ikinci doz aşı sırası geldiği halde aşılanmamış 38 bin kişiyi aşı olmaya davet etti.

Kentte 630-640 bin dolayında aşılanacak hedef kitle bulunduğu ancak aşı uygulananların sayısının 400 binlerde olduğunun altını çizen Usta, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani yaklaşık 200 bin kişi aşılanmamış görünüyor. Bir de aşısını geciktirmiş olanları, aşı zamanı geldiği halde yapılmayanları, birinci dozu olup sonra olmayanları eklediğimiz zaman bu 300 binin üzerine çıkan bir rakam oluyor. Bu kadar kişi zaten aşılı olanların korunmasının da önüne geçiyor. Dolayısıyla aşı ile alakalı çok ciddi daha mesafe almamız gerekiyor. O nedenle bizim dağ, tepe her yerde aşı çadırlarımız var. Tüm hastanelerimizde, aile hekimlikleri birimlerimizde aşıya rağbeti oluşturmak ve aşıyı yapmak için ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Meydan'daki aşı çadırımız da ciddi talep görüyor. Bir şekilde aşı ile alakalı insanların hem sorularını yanıtlıyoruz hem de aşı faaliyetini yerine getiriyoruz."

Usta, her yerde vaka görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vakalar için 'şurada birikti' deme şansımız yok, artık her yerde vakamız var. Yaylada, köyde, kasabada, merkezde, düğünde, cenazede, kongrede, maçta her yerde vakamız olabiliyor. Dolayısıyla herkesin her yerde kendine ve çevresine dikkat etmesi, maske ve mesafeye riayet etmesi gerekiyor. Vakalarımız her yerde maalesef var ve artı bunun üzerine vaka olan kişilerin kendini gizleme dürtüleri çok fazla. Bu kadar insanın, hareketin olduğu bir yerde bir de insanların temaslarını gizlemesi olduğu durumlarda öngörülemez şekilde vaka artışlarımızın devam edeceği zaten herkesin malumu olması gerekiyor."

"Personel sayısı olarak hastaneleri ve filyasyonu, bir de aşıyı yürütmekte zorluk çekiyoruz"

Trabzon'da hastanelerdeki vakaların, Türkiye hatta dünya ile aynı olduğunu belirten Usta, "Yüzde 50 civarında hastanede aşısız olanlar yatmakta. Bunun yanında yüzde 35-40 değişiyor gününe göre aşısını tamamlamamış olanlar var. Bunun dışında olanlar da 3-5 kişi veya bilemediniz 10 kişi, bunlar da aşısını olmakla birlikte yine farklı hastalıklarından dolayı hastanede yatmak durumunda olanlar." diye konuştu.

Usta, aşının yüzde 90 koruma sağladığını ama her ihtimale karşı, aşı olanların da maske ve mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yayla ve diğer kırsal kesimdeki aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Usta, muhtar ve belediye başkanları ile temas halinde olduklarını, 20-30 kişinin belirli bir yerde toplanması durumunda plan dahilinde ekiplerin aşılama yaptığını ifade etti.

Trabzon'da yayla sayısının çok fazla olduğunu belirten Usta, "Biz şu anda personel sayısı olarak hastaneleri ve filyasyonu, bir de aşıyı yürütmekte zorluk çekiyoruz. Her tarafa ekip gönderme şansımız olmuyor, o yüzden toplanılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili duyarlılık gösterip bize hemen gruplar oluşturulabilirse, biz oraya hemen ekipler gönderip aşıları yapabileceğimizi sizin vasıtanızla da duyurmak istiyoruz." dedi.

Usta, hastanelerdeki vaka sayıları dikkate alındığında insanların hem aşı hem maske hem de mesafe kurullarına sarılmaları gerektiğini belirtti.

Taraftarların maçları stadyumda izleyebilmeleri için aşı zorunluluğu olduğunu da anımsatan Usta, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ilimize katkı sağlıyor bu anlamda. Trabzonspor maçlarına gitme dürtüsü aşıya destek, katkı anlamında bizi umutlandırıyor ama yeterince mi, değil. Taraftar dernekleri ile konuşuyoruz, onlar özellikle 16-17 yaşındaki gençlerin taraftar grupları içerisinde çokça bulunduğunu söylüyorlar. O grubun velilerinin onaylanması neticesinde e-nabız üzerinden aşılarını çabucak yapabileceklerini ve maça gitmeyle ilgili önlerinde engel olmayacağını söylemek gerekiyor. 18 yaş üzeri de zaten aşısını olduğu takdirde maçlara gidebilecektir. Kurallar konmuş, bu kurallar hepimizi bağlıyor yani nasıl ki Kovid'de maske, mesafe ve aşı kuralsa, maçlarda da Federasyon demiş ki 'Aşısız maça girilmeyecek.' Bizim de Trabzonspor sevdamız ben dahil herkeste uç noktada, dolayısıyla aşımızı yapılarak Trabzonspor'un tribünlerinde yerimizi alarak, Trabzonspor'a desteğimizi esirgememek durumundayız. Bu anlamda da duyarlılığı artarak devam etmek üzere bekliyoruz."