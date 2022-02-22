Günlük Wordle hakkınızı bitirdiyseniz işte Wordle benzeri oyunlar! - Son Dakika
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Günlük Wordle hakkınızı bitirdiyseniz işte Wordle benzeri oyunlar!

22.02.2022 12:09
Günlük Wordle hakkınızı bitirdiyseniz işte Wordle benzeri oyunlar!

Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Kasım ayında paylaşılan internet tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle, oyuncuların altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalıştıkları bir kelime oyunudur. Günlük Wordle hakkınızı doldurduysanız işte Wordle benzeri oyunlar.

Son zamanların popüler kelime oyunu Wordle, büyük bir çıkış yakaladı. Tüm dünyada oynanan kelime oyunu Wordle, günde bir kez oynanabilmektedir. Günlük Wordle hakkınızı bitirdiyseniz ve bu tarz oyunlar oynamaya devam etmek istiyorsanız, işte Wordle benzeri oyunlar…

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WORDLE BENZERİ OYUNLAR

NERDLE

Matematikçiler için de Worlde benzeri oyun tasarlandı. Matematik denklemlerini doğru tahmin etmeniz gereken bir aritmetik oyunudur. Size sekiz karo, sıfrdan dokuza kadar sayılar ve dört işlem seçeneklerini verir. Ardından karoların size hangi sayıların doğru yerlerde olduğunu söyleyen bir denklem oluşturmanız gerekmektedir.

QUORDLE

Günlük bir Wordle yetmiyor diyenler için aynı anda dört kelime bulmaya çalıştığınız Quordle, tam size göre. Wordle'tan hiçbir farkı yok, tek farkı ise 9 hamlede aynı anda dört adet kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz.

LORDLE

Yüzüklerin Efendisi'ni sevenler için tasarlanmış Lordle of the Rings! Wordle ile tamamen aynı sadece Yüzüklerin Efendisi temalı.

WORLDLE

Wordle'ın dünya tahmin etme oyunu. Ülkenin harita görünümünden adını bulmaya çalışıyorsunuz. Tahminlerinize göre ülkeye ne kadar yakın veya uzak olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

YORUMLAR
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Wordle, Gamegar, Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük Wordle hakkınızı bitirdiyseniz işte Wordle benzeri oyunlar! - Son Dakika
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