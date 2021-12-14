"Günlük Yaşamımızda Spor ve Beslenmenin Önemi" Anlatıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik Köşe programının bu haftaki bölümünde "Günlük Yaşamımızda Spor ve Beslenmenin Önemi" konusu ele alındı.

Programcı Murat Kasap'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayına, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahmut Alp ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kubilay Türkay katıldı. Günlük rutin olarak yapılan işleri "fiziksel aktivite" olarak tanımlayan Türkay, fiziksel aktivitenin bir uzman eşliğinde planlanarak yapılmasının da "düzenli egzersiz" olduğunu söyledi. Türkay, "Spor kavramı, profesyonelleşme ve amatör lisans kavramını da içine alan hatta para kazanmayı da amaçlayan, yarışma boyutunu barındıran en üst kavramdır. Spor, işin profesyonelleşmiş halidir. " dedi.

İnsanların mutlaka spor yapmaları gerektiğini belirten Türkay, düzenli olarak yapılan bir saatlik yürüyüşün bile insan hayatına olumlu etki bıraktığını belirtti. Pandemide hareketsiz yaşamın arttığına dikkati çeken Türkay, "Pandemide evden çalışma ortamı doğdu ve hareketsiz yaşam hepimizin hayatına girdi. Olumlu yanlarından birkaçı ise dengeli beslenme ve evde yapılabilecek aktivitelerin keşfedilmesi oldu. " diye konuştu.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin çoğu üniversitede bulunmayan tesislere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mahmut Alp ise "4 fitness salonu, 1 olimpik yüzme havuzu, 2 spor salonu, 5 kapalı 3 açık 8 tenis kortumuz var. Öğrencilerimizin spor yapmak için çok fazla imkanı var. Yüzme ve dalış, step, aerobik, basketbol, voleybol, tenis gibi birçok spor dalına yönelik düzenlenen kurslarımız var. " dedi. Alp, sporun hayatın her alanında yer alması gerektiğini vurgulayarak öğrencileri aktif bir yaşama davet etti.

Yayını izlemek için tıklayınız