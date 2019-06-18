Günlüklere işlenen gizli tutkular, bastırılmış saplantılar, keyifli kıskançlıklar

Cinsellik, din ve para gibi konulara, değişen Japon toplumu üzerinden sarsıcı bir ironiyle mercek tutuyor.

Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi

"Modern Japon edebiyatının bu büyük ustasıyla okurlar mutlaka tanışmalı."

Anthony Burgess

Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi, Tanizaki'nin yaşlılık yıllarını duru ve mizah dolu bir kalemle ele aldığı bir varoluş trajikomedisi.

Tokyolu aile reisi Utsugi seksenine merdiven dayamıştır. Yaşlılık yıllarındaki ihtiyarın, etrafında pervane olan eşini, çocuklarını, bakıcılarını görecek gözü yoktur. Saplantı haline getirdiği gelini Satsuko'nunsa bir dediğini iki etmez. Yaşlanan bedenine, yakasını bırakmayan sağlık sorunlarına ve her gün daha da yaklaşan ölüme rağmen aksatmadan tuttuğu güncesinde ihtiraslarını, duygularını hüzünlü bir ironiyle kaydeder.

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Anahtar

"Japon romanının yüzyılımızdaki en büyük ustası."

Edmund White

Anahtar, savaş sonrasında Japonya'nın değişen kültürünü ve toplumsal değerlerini karanlık bir mizah duygusuyla ele alan bir ustalık dönemi romanı.

Tanizaki, olgunluk dönemi eseri Anahtar'da sonuna gelinmiş bir evliliğin hüzünlü ve komik iç yüzünü resmediyor. Yaşça genç olan karısına tutkuyla bağlı, ancak onu nasıl memnun edeceğini bilemeyen orta yaşlı bir profesör ve tüm sevgisine rağmen kocasından uzaklaşmaya başlayan eşi İkuko, bir önceki gece yaşananları gizli günlüklerine yazarlar. Çok geçmeden sır olması istenmeyen duygular ortaya çıkacak; kıskançlık, sadakatsizlik ve doyumsuz erotizm, bu metruk evliliği temelinden sarsacaktır.

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Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi ve Anahtar'a ilgi duyanlar bunları da sevecektir:

Yukio Mişima: Bir Maskenin İtirafları; John Cheever: Bullet Park; Jean-Paul Sartre: Bulantı ; Jean Rhys: Dörtlü; Milan Kundera: Gülünesi Aşklar