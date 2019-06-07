Son Dakika Haberleri: Günpınar Şelalesi bayramda dolup taştı
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Günpınar Şelalesi bayramda dolup taştı

53 dakika önce

Malatya'da el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle bilinen ve 'Saklı Cennet' olarak tabir edilen Günpınar Şelalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Günpınar Şelalesi bayramda dolup taştı, System.String[]
Malatya'da el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle bilinen ve 'Saklı Cennet' olarak tabir edilen Günpınar Şelalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını taşıyan Günpınar Şelalesi bölgenin ilgi çeken turizm merkezlerinden olmaya devam ediyor.

Farklı özellikleri nedeniyle yılın her döneminde binlerce turisti ağırlayan şelale, Ramazan Bayramı'nda da dolup taştı.

Yerli ve yabancı turistler bayramda doğa harikası olan şelaleyi yerinde görmek üzere ilçeye akın etti. İlçede bayram boyunca kilometrelerce uzayan araçlardan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ziyaretçiler şelale ve çevresinde fotoğraflar çekip, yürüyüşler yaparak anın tadını çıkarttı.

Türkiye'nin birkaç tabii şelalesinden birisi olan Günpınar Şelalesi Darende ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Metrelerce yükseklikten 3 boğum halinde dökülen suların oluşturduğu Günpınar Şelalesi eşsiz manzarası, buz gibi kaynak suları, serin havası ve çevresine yaydığı negatif iyon ile ziyaretçilerine sağlık ve güzellikler sunuyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
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