Günpınar Şelalesi'nde hazan güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin doğa harikalarından Günpınar Şelalesi, saklı kalmış yapısıyla sonbahar ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki şelale, hazan mevsiminde sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle görenleri cezbediyor.

Kent merkezine 110, ilçe merkezine ise 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, kendi adını taşıyan iki kilometrelik Günpınar Kanyonu'nun bittiği noktada doğa, fotoğraf, seyahat ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Şelale, 40 metre yükseklikten dökülen soğuk sularıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbeden şelale, sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor.

"Doğasıyla, rengarenk sonbaharıyla büyüleyici"

Kayseri'den Günpınar Şelalesi'ni görmeye gelen Rukiye Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliği görmek için ailesiyle Malatya'ya geldiklerini söyledi.

Şelalenin sonbaharda farklı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Yılmaz, "Eşim Malatyalı olmasına rağmen ilk defa geliyoruz. Buraya gerçekten bayıldım. Doğasıyla, rengarenk sonbaharıyla büyüleyici diyebilirim. Özellikle buraya gelirken kayaların arasında böyle muazzam bir güzellikle karşılaşacağımızı beklemiyordum. Doğa ile iç içe bu nadide tabiat parkını görmesi için herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

"Görülmesi gereken bir yer"

Şelaleyi ziyarete gelen AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker de şelalenin her mevsim doğal güzelliğe sahip bir tabiat parkı olduğunu söyledi.

Şelalenin görüntüsüyle insanı etkilediğini dile getiren Türker, "Sonbaharın ve dağın bu güzel görüntüleri eşliğinde arkadaşlarımızla beraber burada bulunmaktan çok mutluyuz. Günpınar Şelalesi için söylenecek aslında çok fazla bir şey yok. Burası görülmedi ise mutlaka görülmesi gerek, hatta tekrar gelinmesi gereken bir yer. Herkesin dört mevsim güzel olan bu cennet köşesini, gezilip görülecekler listesine eklemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.