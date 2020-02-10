"GÜNSEL" 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği anlaşması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'GÜNSEL' 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği anlaşması yaptı - Son Dakika

"GÜNSEL" 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği anlaşması yaptı

6 saat önce

Ülkemizin yerli ve milli arabası olan ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat'ta ilk modeli B9'un tanıtımı yapılacak olan "GÜNSEL"in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapılıyor.

Ülkemizin yerli ve milli arabası olan ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat'ta ilk modeli B9'un tanıtımı yapılacak olan "GÜNSEL"in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapılıyor.


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in projesi olan ve başkanlık ettiği AR-GE çalışmaları sonucunda üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan "GÜNSEL" üretim tesislerinde üretilecek olan "GÜNSEL" için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı.


"GÜNSEL" mühendisleri tarafından tasarlanan ve 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan, yüksek güvenilirlikli, özgün, verimli ve ileri düzey teknolojiye sahip ürünler kullanılan "GÜNSEL'in geliştirme sürecinde otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile iş birliği anlaşmaları yapılarak, 2021'de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.


Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Küresel pazarda oyuncu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"


28 ülkeden 800 tedarikçi firma ile yapılan iş birliği anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, "GÜNSEL"in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağının altını çizdi.


Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dünya'da birçok otomotiv devinin bulunduğunu, ancak hiçbirinin tüm parçalarını sadece kendi ülkelerinde üretemediklerini, otomobil parçalarını üreten son derece büyük şirketler olduğunu belirterek, amaçlarının üretim maliyeti açısından "GÜNSEL"de kullanılacak parçaların birçoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'mizde üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye'mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji oluşturmak istiyoruz" dedi.


Firmaların tecrübelerinin birleştirilerek kapsamlı bir sinerji çalışması ile uluslararası çevre normlarına uygun, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kullanımı ile GÜNSEL'in üretildiğini anlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Elektrikli araç üretimini yerlileştirme stratejisi ile yola çıkarak, 2021'de seri üretimle satışa sunulması planlanan "GÜNSEL"in parçalarını yerli ve uluslararası tedarikçi firmalar üretecek. Bu önemli anlaşmaların ülkemiz ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


"GÜNSEL" B9 20 Şubat'ta tanıtılıyor


2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan "GÜNSEL"in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00'da Elexus Otel'de düzenlenecek organizasyonla yapılacak. - İSTANBUL

Suat Günsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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