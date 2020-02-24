"GÜNSEL Tanıtım Ofisi" Dereboyu'nda açıldı

109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat tarihinde 3000 kişinin katılımı ile tanıtılan ülkemizin yerli ve milli otomobili Günsel'in tanıtım ofisi Lefkoşa Dereboyu'nda açıldı.



Üretim aşamasına gelen B9'un görücüye çıktığı ve otomobil severlere Günsel B9 modelini yakından inceleme fırsatı sunan Günsel Tanıtım Ofisi'nde, Günsel ile ilgili model, marka ve teknik özellikleriyle detaylı bilgiler alınabiliyor. Büyük heyecan ve merakla beklenen Günsel markasını deneme fırsatının kapılarını açan Günsel Tanıtım Ofisi'nde Günsel B9 için test sürüşü randevusu da alınabilecek. Günsel Tanıtım Ofisi'nde Günsel marka ürünlerin de satışı yapılacak.



İkinci model "J9"da sergileniyor



Günsel B9 ile otomotiv sektörüne giriş yapan Günsel'in, özgün ve göz alıcı iç ve dış tasarımının yanı sıra, dinamik ve keskin çizgileri, farklı donanım özellikleriyle ilgi çekecek olan SUV segmentinde bulunan ikinci modeli "J9"da Günsel Tanıtım Ofisi'nde sergileniyor. "J9" dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkıyor.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Otomotiv sektöründe hedeflerimizi ve planlarımızı yaptık"



Günsel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin otomobil üreten ülkeler arasında yer alarak otomotiv sektörüne giriş yaptığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, otomotiv sektöründe yaşanan değişim ve gelişimlere paralel olarak hedeflerini planladıklarını ve yatırımlarını sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşma imkanı hazırladıklarını söyledi.



Elektrikli otomobil piyasasında güvenilir ve prestijli bir marka haline gelme stratejimize bağlı olarak açılan Günsel Tanıtım Ofisi'nin, marka bilinirliğini oluşturmak ve markalaşma sürecini hızlandırmak adına kurumsal kimlik vizyonlarının bir konsepti olduğunu belirtti.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İleri teknoloji ve tasarımla donatılan Günsel ile elektrikli otomobil segmentinde inovatif bir marka olarak ülkemize ve bölgemize değer katmayı hedeflerken, seri üretime geçilmesiyle birlikte başlayacak satış ve satış sonrası verilecek hizmetler de önem taşıyor. İlk olarak Günsel B9'u meraklılarının ve otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL