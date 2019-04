Günsifed Başkanı Enver Öztürkmen'den Seçim Tartışmalarına Sitem

GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen halen ülke gündeminden düşmemesine tepki göstererek, ekonominin artık gündeme alınması gerektiğini söyledi.Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, seçimlerin üzerinden neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen, halen ülke gündeminin seçim sonuçları olduğunu, bu gündemi değiştirmediğimiz her günün ülkeye zarar vereceğini belirtti.Öztürkmen yaptığı açıklamada seçim tartışmalarının ülke gündeminden çıkarılması ekonominin konuşulmasını aktararak, "Seçim sonuçlarının ve seçim tartışmalarının artık ülke gündeminden tamamen çıkarılması gerekiyor. Bizim konuşmamız ve gündeme almamız gereken çok daha önemli konularımız ve acilen çözülmesi gereken büyük problemlerimiz var. Özellikle ekonomi anlamında hızlıca politikalar üretilmeli ve harekete geçilmelidir. Önümüzde seçim olmadan geçireceğimiz dört yıldan uzun bir süre var. Bu süre Türkiye için ciddi fırsatlara gebe bir dönem olabilir. Şuan içinde bulunduğumuz finansal durgunluk ve kriz döneminden hızlıca çıkabilmemiz için önce küçüğü düşün prensibiyle hareket ederek acil ekonomik önlemler ve yapısal reformlar oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonra Türkiye'nin gündemi kesinlikle ekonomi ve gelişim olmalıdır. Önümüzdeki süreci tam anlamıyla bir icraat ve yapısal reform dönemi ilan etmemiz gerekiyor" dedi."Geç kalmamalıyız"Krizin derinleşeceğini bu yüzden ülke gündeminin değişmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, "Siyasi liderlerin seçimlerden 1 gün sonra yaptığı artık ekonomik reformlara yönelmeliyiz şeklindeki açıklamalarını çok olumlu ve doğru bir adım olarak düşünüyoruz. Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı yok. Bir an önce seçim atmosferinin sona ermesi ve piyasalara çeki düzen verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz kriz derinleşecek ve bir süre sonra gereken adımları atıyor olsak dahi çözümden uzaklaştığımız için daha ciddi bir dar boğaza gireceğiz. Bu sebeple Türkiye'nin bir an önce gündemini değiştirmesi gerekiyor. Artık yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde tüm enerjimizi kısır çekişmeler ve tartışmalara harcamak yerine, gerçek potansiyelimizi gün yüzüne çıkarmalı ve ekonomide güven ortamı oluşturmalıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP