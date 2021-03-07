Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmamasının sebebi merak konusu oldu

beIN Sports'ta hafta sonu maçlarını yorumcular eşliğinde sunan Güntekin Onay, bu hafta sonu programlarda yer almadı. Sosyal medyada Onay'ın bu hafta yayına katılmaması merak konusu oldu ve çeşitli söylentilere yol açtı.

5 GÜNLÜK KARANTİNA

Güntekin Onay'ın yerine daha çok basketbol maçlarını anlatmasıyla tanınan İsmail Şenol moderatörlük yaptı. Onay ve ekip arkadaşları Önder Özen, Mustafa Doğan, İlker Yağcıoğlu, Tugay Kerimoğlu ve Seyhan Şaşko koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temas ettikleri için bu hafta sonunu karantinada geçirdi. Onay ve yorumcular 5 günlük karantinanın ardından testlerinin negatif çıkması durumunda yeniden görevlerine dönecek.

(AJANSSPOR)