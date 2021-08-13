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Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı - Son Dakika

Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı

13.08.2021 11:20

Ünlü spor sunucusu Güntekin Onay, Trabzonspor'un kendisine göre daha düşük kalitede olan Molde'den 4 gol yemesini eleştirdi, Roma maçları için uyarılarda bulundu. Onay, "Böylesine mütevazı bir rakip karşısında kalesinde 4 gol görmüş olması düşündürücü. Jose Mourinho'nun Romas'ı karşısında başarılı olmaları için daha üstün mücadele ve tempo şart" dedi.

Güntekin Onay, Hürriyet'teki yazısında Trabzonspor'un Molde karşısında iki maçta ortaya koyduğu futbol ve yediği goler hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı.

İşte Güntekin Onay'ın yorumu:

"KANATLARI KULLANAMAMAK EN NET EKSİK"

"Trabzonspor, dün Molde karşısında emniyetli bir oyun anlayışını tercih etti. İlk maçta ofansif olarak daha tempolu ve hareketli görünen temcilcimiz dün akşam, farklı kazanması gereken Trabzon'daki karşılaşmada savunmada yaptığı hataları tekrarlamama düşüncesindeydi. Bu durum bordo mavililerde zaman zaman tedirginlik yarattı ve nitekim son saniyede gelen golle maç uzatmaya gitti. Israrla ve sabırla ayağa oynayan Trabzonspor'un dün topa hız verememesi ve kanat beklerini hücumda fazla kullanmaması görünen en net eksiklikleriydi.

"MOLDE İLE TRABZONSPOR KIYASLANAMAZ"

Molde, kendi liginde lider ve 15 haftayı geride bırakmış bir ekip. Ancak Trabzonspor ile kıyaslanmayacak bir kadro kalitesine sahip.

Güntekin Onay, Roma maçı için Trabzonspor'u uyardı

"4 GOL DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bordo mavili temsilcimiz, 1-0'dan sonra maçı ve turu kopartacak ikinci golü daha fazla düşünmeliydi. Trabzonspor daha tecrübeli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olmasına rağmen ve üstelik her iki maçta da oyun insiyatifini hiç rakibe vermediği eşleşmede, böylesine mütevazı bir rakip karşısında kalesinde 4 gol görmüş olması düşündürücü.

"AVCI ÇARE BULMALI"

Abdullah Avcı, Hamsik-Bakasetas ve Berat'tan oluşan orta saha kurgusunu daha sertleştirecek bir formül bulmalı.

Güntekin Onay, Roma maçı için Trabzonspor'u uyardı

"DAHA YÜKSEK TEMPOYLA OYNAMALILAR"

Ligin henüz başlamadığı bu süreçte Trabzonspor'un henüz ritmini bulmadığı bir gerçek. Çok daha rahat bir şekilde turu geçmesi gereken eşleşmede bordo mavililerin penaltılarla da olsa tur atlaması güzel. Ancak Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında başarılı olup turu geçebilmesi için daha yüksek tempo ve üstün mücadele gücü şart."

Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı

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Son Dakika Spor Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı - Son Dakika Spor


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