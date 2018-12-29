Günü Birlik Kiralık Evler ve Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi
53 dakika önce
Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.
Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 575 günü birlik kiralanan evle, 212 araç kiralama firmasına
yönelik denetim ve uygulama yapıldı.
Denetimlerde, 6 işletmenin veri göndermediği ve kayıtsız müşteri bulundurduğu tespit edildi. Her işletmeye 5 bin 942 lira olmak üzere toplam 35 bin 652 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimler sırasında 1 işletmeyeyse ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden kapatma cezası verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık