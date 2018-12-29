Günü Birlik Kiralık Evler ve Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi

Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.

Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 575 günü birlik kiralanan evle, 212 araç kiralama firmasına



yönelik denetim ve uygulama yapıldı.



Denetimlerde, 6 işletmenin veri göndermediği ve kayıtsız müşteri bulundurduğu tespit edildi. Her işletmeye 5 bin 942 lira olmak üzere toplam 35 bin 652 lira cezai işlem uygulandı.



Denetimler sırasında 1 işletmeyeyse ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden kapatma cezası verildi.

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