Son Dakika Haberleri: Günü Birlik Kiralık Evler ve Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi

Günü Birlik Kiralık Evler ve Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi

53 dakika önce

Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.

Günü Birlik Kiralık Evler ve Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi, System.String[]
Trabzon'da günü birlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 575 günü birlik kiralanan evle, 212 araç kiralama firmasına

yönelik denetim ve uygulama yapıldı.

Denetimlerde, 6 işletmenin veri göndermediği ve kayıtsız müşteri bulundurduğu tespit edildi. Her işletmeye 5 bin 942 lira olmak üzere toplam 35 bin 652 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında 1 işletmeyeyse ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden kapatma cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:25 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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