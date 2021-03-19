Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı - Son Dakika

Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı

19.03.2021 13:30
Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı, System.String[]

S.S Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, esnafın günü geçmiş taksitleri için yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

S.S Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, esnafın günü geçmiş taksitleri için yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı. Borcunun tamamını defaten ödeyen esnafın borcunun faiz alınmadan silineceğini aktaran Pehlivan, isteyenler için ise taksit imkanı sağlanacağını belirtti.

Pehlivan, konuyla ilgili açıklamasında "Bilindiği üzere, COVID-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz koşullar nedeniyle ülkemizde ve ilimizde pek çok esnaf ve sanatkar borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. 13 Temmuz 2020 tarihinde kooperatiften çektikleri kredilerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar için bir yapılandırma gelmişti. Ancak, pandemi sürecinin 1 yılı geçmesi nedeniyle, yapılandırma yapan esnafta, yapmayan esnaf ve sanatkarda borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Bu sebeptendir ki 1 Mart 2021 tarihinden önce, kooperatif takibine intikal etmiş kredi borçları için yeni bir yapılandırma gelmiştir. Borcunun tamamını defaten ödeyen esnafın borcu faiz alınmadan silinecek, ya da 18 aya kadar vade ile yüzde 10 faiz oranı ile yeni bir yapılandırma imkanı gelmiştir" dedi.

Bu yapılandırmadan, avukata intikal etmiş olan esnafın da faydalanabileceğini belirten Başkan Refik Pehlivan, "Takipteki borcun yüzde 20'sini defaten ödeyerek, kalan kısmı içinde icra nezdinde taahhütname vererek, 18 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir. Ancak, taksitli yapılandırma yapan esnafımızın, taksitlerini 3 defa üst üste ödemediği takdirde, yapılandırmanın bozulacağını da üzülerek bildiririz. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen esnafımızın 30 Nisan 2021 tarihine kadar kooperatifimize gelerek müracaat etmeleri ve yapılandırmanın ilk taksitlerini ödemeleri gerekmektedir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada her zaman esnafımızın yanında yer almaya onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı

Esnaf ve Sanatkarlar, Eskişehir, Kredi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı
Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor         
13:50
Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek         
13:27
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
6 yıldır firari olan 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi         
12:46
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei