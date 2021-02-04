Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti

04.02.2021 08:19
Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, ödevlerini bitirdikten sonra günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek geçiren, doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe'nin (12) akülü sandalye isteği, hayırsever iş insanı tarafından yerine getirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, ödevlerini bitirdikten sonra günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek geçiren, doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe'nin (12) akülü sandalye isteği, hayırsever iş insanı tarafından yerine getirildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için anne ve babasının kucağında da dışarı çıkamayan Yeliz'in, Demirören Haber Ajansı'nın haberleştirdiği akülü sandalye hayali gerçekleşti. İş insanının tablet de gönderdiği Yeliz, pencere kenarında sokağı izlemekten kurtulduğunu belirterek, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Genç ilçesinde yaşayan ve doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak bilinen 'meningomyelosel' hastalığı nedeniyle bacakları felç olan Yeliz Gökçe, ailesiyle birlikte tedavi için gittiği birçok yerden sonuçsuz döndü. İşitme engeli de bulunan ve cihazla duyabilen 6'ncı sınıf öğrencisi Yeliz, akülü sandalyesi olmadığı için yakın zamana kadar inşaatlarda çalışan babası Hasan ile annesi Hediye Gökçe'nin kucağında nadir de olsa dışarı çıkabildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için artık dışarı çıkamayan Yeliz, EBA üzerinden gördüğü eğitimin ardından ara tatille birlikte derslerindeki başarısından dolayı takdir belgesi de aldı. Günün büyük bölümünü pencere kenarından sokağı izleyerek geçiren Yeliz'in akülü sandalye hayali, DHA'nın 'Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali akülü sandalye' başlıklı haberinin ardından isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı tarafından gerçekleştirildi. İş insanı ayrıca EBA üzerinden eğitim gören Yeliz'e tablet gönderdi.

'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'

Yeliz, görüntülü görüşme gerçekleştirdiği iş insanına hediyeleri için teşekkür etti. Hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren Yeliz, "Çok teşekkür ederim. Artık ben de dışarı çıkabileceğim. Babam iş için sürekli il dışına çıkıyor. Babam burada bir iş bulursa artık yanımızda olabilir. Babam için de iş istiyorum" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIYLA DIŞARI ÇIKABİLECEK'Baba Hasan Gökçe, Yeliz'in artık arkadaşlarıyla dışarı çıkabilme hayalinin de gerçekleştiğini belirterek, "Herkese, Yeliz adına teşekkür ediyorum. Hayırsever ağabeyimiz, istediği sandalye ve tableti gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yeliz onun sayesinde artık annesine ve bana yük olmayacak. Rahatça okula gidip gelebilecek. Arkadaşlarıyla dışarı çıkabilecek. Çok istiyordu, hayali gerçek oldu. Hayırsever ağabeyimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Engelli, Tablet, Gökçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar
09:23 Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı
09:19 İran'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da hissedildi
09:17 Seda Sayan'ın isteğini kırmayan Safiye Soyman, boyun gerdirme ameliyatı oldu
09:06 Ebru Şahin'in yeni dizisi yayında! Eşi Cedi Osman'dan destek mesajı geldi: Seninle gurur duyuyorum
08:58 AK Parti veya MHP'den teklif geldi mi? İYİ Partili Ağıralioğlu merak konusu olan soruyu cevapladı
08:58 Ünlü oyuncu Brooke Shields, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti
08:50 Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine boyun gerdirme ameliyatı oldu
12:54 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde fırtına can aldı: 2 ölü
08:35 AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 09:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement