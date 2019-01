Günü Yatay Kapattı…

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse endeks 30 içinde bulunun ASELS'in %2,88'lik yükselişi ve hisse teknik mercekte düşüşe yeni başlayanlar arasında bulunan BETA'nın %-4,12'lik düşüşü dikkat çekti. Suriye ile ilgili ABD yönetiminin bazı askeri ekipmanlarını çekmeye başlaması olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. FED Başkanı Powell'in faiz oranlarının artırımı konusunda sabırlı olabileceğini belirtmesi ve kendisinin resesyon beklentisi olmadığını belirtti. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif ve Amerikan vadelileri yatay seyir izlemekte.

USDTRY… 5.40 Seviyelerine Geri Çekiliyor... Dolar endeksinin hafta başından beri kaybından sonra yükselmesine rağmen USDTRY gelişmiş ülke para birimlerinden ayrışarak 5.40 seviyelerini test etmektedir. Yurtiçi jeopolitik belirsizlikler ile birlikte piyasa bugün açıklanacak olan cari denge ve TCMB enflasyon beklenti anketini bekliyor.

EURTRY… Euro'nun Değer Kazanması Hafif Pozitif Seyrediyor... Euro'da yaşanan değer kazancı ve 1.15 seviyesini test ederek aşması ile gelişmiş ülkelerden Türk lirasının ayrışması ile EURTRY paritesinde de yükseliş devam ediyor ve 6.26 seviyelerindedir.

EURUSD… Doların Global Değer Kaybından Olumlu Etkileniyor... İngiltere hükümetinin Brexit oylaması ile belirsizliğin ortadan kalkacağı beklentisi ile doların kendisini toparlaması ile Euro ortalama bazda fiyatın 1.15 seviyelerinde olduğu 3 ay önceki seviyelerinin üstünde tutunmaktadır.

XAUUSD… Yatay Seyri Devam Ediyor… Dolar endeksi toparlaması ile ons altın primli seyretse seyrini durdurarak 1292 US$ seviyelerinde yatay hareket etmektedir. Global büyüme endişeleri ile beraber kriz beklentisi devam etse de haber akışı takip edilecektir. Powell'in açıklamaları küresel piyasada risk iştahını arttırsa da piyasanın resesyon beklentisi devam etmekte olup, altın için orta vadede olumlu düşüncedeyiz.

GLDGR… Altındaki Yavaşlamaya ve Türk Lirasının Pozitif Ayrışması ile Yatay… Uluslararası bazda Doların gelişen ülke para birimlerine değer kazanması ve Türk Lirasının gelişmiş ülkelerden pozitif ayrışması ile gram altında yatay seyir görülmekte.

BRENT… 60 US$ Seviyesinin Üstünde Devam Ediyor… Çarşamba açıklanan ABD ham petrol stoklarının beklenenden az azalması ile 58 US$ seviyelerinde seyreden brent petrol 60 US$ seviyesinin üzerine çıkması ile bugün açıklanan Baker Huges Sondaj Kuyu Sayısı verisi beklenmekte. Düşüncemiz makro ekonomik göstergelerin ve global büyüme ve borçluluk endişelerinin bu pozitif haberlere rağmen aşağı baskılayıcı unsur olmaya devam edeceği yönündedir.

S&P 500… Kısa Vadeli Yükselişte Yavaşlama Devam Etmekte… ABD-Çin görüşmeleri sonunda açıklanan iyimser açıklama ve ardından müzakerelerin ay sonunda da devam etmesinin beklenmesi pozitif bir gelişme olarak görülmektedir. Kısa vadeli olumlu etkenler olacağını düşündüğümüz bu gelişmeler ekonomik büyüme ve küresel borçluluk gibi daha ciddi problemleri şu anlık çözebilecek bir gelişme olmadığından aşağı yönlü riskler ABD endeksleri ile beraber küresel piyasalar içinde aşağı yönlü olmaktadır. Trump'ın Meksika sınırına giderek "Duvar" konusunda ısrarcı olması ve Demokratlar ile olan zıtlaşması politik belirsizlik olarak görülmekte olup, ABD endeksleri için ABD federal hükümetinin kapalı olması ve gerilim ortamını devam ettirici faktörlerdir. Endeks 2600 seviyelerini test eden endeks vadelileri sabah saatlerinde 2590 seviyerindedir.